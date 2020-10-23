Стаховський і Молчанов зупинилися у півфіналі турніру ATP у Стамбулі
Укрінформ
Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов не змогли подолати півфінальну стадію парного розряду на турнірі ATP Challenger у Стамбулі (Туреччина) із призовим фондом 104 тис 160 дол.
За крок до титульного матчу кияни поступилися лідерам посіву Аріелю Беару (Уругвай) і Гонсало Ескобару (Еквадор) - 1:6, 6:7 (5:7), передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 21 хвилину.
Другі фіналісти туріра визначаться у сьогоднішньому поєдинку братів Івана та Матея Сабанових з Хорватії з американцями Робертом Галловеєм та Натаніелем Леммонсом.
Фото: tennisua.org.