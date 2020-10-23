Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA у Мейконі

Українська тенісістка Марта Костюк здобула право виступити в 1/4 фіналу турніру ITF World Tennis Tour в американському місті Мейкон із призовим фондом 80 тис дол.

18-тирічна киянка (№113 WTA) перемогла Ренату Сарасуа з Мексики (149) - 6:0, 6:4, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 27 хвилин.

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У чвертьфіналі українка зустрінеться з лідером посіву у Мейконі 29-річною японкою Мисакі Дої (86). Це буде перша очна зустріч тенісисток.

Фото: j48tennis.net.