Стаховський і Молчанов вийшли до парного півфіналу турніру у Туреччині

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов здобули право грати у півфіналі парного розряду на турнірі ATP Challenger у Стамбулі (Туреччина) з призовим фондом 104 тис 160 дол.

У чвертьфінальному поєдинку кияни зуміли на супер-тай-брейку переграти американсько-польський дует Гантер Різ/Ян Зеліньський - 6:4, 4:6 10:4, передає Укрінформ. Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Читайте також: Костюк обіграла Бенуа на турнірі WTA у Мейконі У півфіналі Стаховський і Молчанов зустрінуться з переможцями сьогоднішнього матчу Аріель Беар (Уругвай)/Гонсало Ескобар (Еквадор) - Теймураз Габашвілі (Росія)/Максим Жанвʼє (Франція). Фото: tennisua.org.