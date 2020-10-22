Костюк обіграла Бенуа на турнірі WTA у Мейконі
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк вдало стартувала в одиночній сітці турніру ITF World Tennis Tour в американському місті Мейкон із призовим фондом 80 тис дол.
18-тирічна киянка (№113 WTA) перемогла бельгійку Марі Бенуа (234) - 6:3, 6:2, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 12 хвилин.
У другому колі суперницею українки стала 149-я "ракетка" світу Рената Сарасуа з Мексики, яка потрапила до основної сітку через кваліфікацію. Тенісистки раніше між собою не зустрічалися.
Фото: Jimmie 48 Photography.