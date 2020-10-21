Бондаренко і Костюк програли парні матчі турніру ITF у США

Українські тенісистка Катерина Бондаренко та Марта Костюк невдало провели стартові поєдинки парної сітки на турнірі ITF World Tennis Tour в американському місті Мейкон із призовим фондом 80 тис дол.

Бондаренко і Ольга Говорцова з Білорусі за півтори години програли американському дуету Інгрід Ніл та Кейтлін Воріскі - 5:7, 6:1, 7:10, передає Укрінформ.

Костюк і американка Усуе Майтане Арконада, посіяні під третім номером, поступилися Франчесці Ді Лоренцо та Джеймі Леб зі США - 6:0, 5:7, 7:10. Матч тривав 1 годину 20 хвилин.

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Костюк виступить у Мейконі і в одиночному розряді. У першому колі Марта (№113 WTA) зустрінеться з бельгійкою Марі Бенуа (234).

На фото: Марта Костюк/Jimmie 48 Photography.