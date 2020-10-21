Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру в Остраві
Укрінформ
Українка грає в парі з румункою Монікою Нікулеску.
Українка Надія Кіченок у дуеті з румункою Монікою Нікулеску вийшла в чвертьфінал парного турніру в Остраві, повідомляє Укрінформ.
В 1/8 фіналу українсько-румунська пара за неповні дві години перемогла дует Анна-Лєна Фрідзам - Ралука Олару – 7:5, 6:7, 10:5. На вирішальному тай-брейку Кіченок і Нікулеску реалізували 4 міні-брейка.
Суперницями Кіченок і Нікулеску в чвертьфіналі будуть Кірстен Фліпкенс з Бельгії і Демі Схюрс з Нідерландів.
Як повідомляв Укрінформ, парний турнір в Остраві залишили дві українки - Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Вони зі своїми напарницями поступилися в двох сетах.
Фото: Getty Images