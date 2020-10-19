Людмила Кіченок програла парний матч турніру WTA в Остраві

Українська тенісистка Людмила Кіченок вибула з парних змагань на турнірі WTA J&T Banka Ostrava Open у чеському місті Острава.

Разом з китаянкою Чжан Шуай Кіченок у першому колі поступилася третім сіяним Бетані Маттек-Сендс (США) та Барборі Стрицовій (Чехія) - 5:7, 3:6, передає Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини.

20 жовтня на корт у парному розряді вийде й сестра Людмили Надія Кіченок. Разом з румункою Монікою Нікулеску вона зіграє з німецько/румунським тандемом Анна-Лена Фрідзам/Ралука Олару.

В одиночному розряді турніру WTA J&T Banka Ostrava Open українка Даяна Ястремська (№29 WTA) у стартовому раунді 20 жовтня зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді (26), а перша "ракетка" країни Еліна Світоліна (№5 WTA) у другому колі зіграє проти переможниці матчу Крістіна Плішкова (Чехія, 68) - Марія Саккарі (Греція, 23).

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Призовий фонд хардового турніру WTA Premier у Остраві становить 528 тис 500 дол.

Фото: btu.org.ua.