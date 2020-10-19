Ястремська вибула з парної сітки турніру WTA в Остраві

Одеситка Даяна Ястремська не зуміла подолати стартове коло парного розряду турніру WTA J&T Banka Ostrava Open У чеському місті Острава.

Дует Ястремська (Україна)/Олена Рибакіна (Казахстан) У понеділок поступився тандему Габріела Дабровські (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) - 4:6, 2:6, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 3 хвилини.

У турнірній сітці українки представлені ще у двох парах. Сьогодні Людмила Кіченок разом з китаянкою Чжан Шуай у першому колі зустрінеться з третіми сіяними Бетані Маттек-Сендс (США) і Барборою Стрицовою (Чехія).

20 жовтня українсько-румунський дует Надія Кіченок/Моніка Нікулеску протистоятиме німецько-румунській парі Анна-Лена Фрідзам/Ралука Олару.

Як повідомлялося, в одиночному розряді турніру WTA J&T Banka Ostrava Open Ястремська (№29 WTA) у стартовому раунді 20 жовтня зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді (26), а перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№5 WTA) отримала перший номер посіву і пропустить перше коло. Еліна у другому раунді зіграє проти переможниці матчу Крістіна Плішкова (Чехія, 68) - Марія Саккарі (Греція, 23).

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Уродженка Луцька Катаріна Завацька (117) у першій грі кваліфікації цих змагань програла Марії Боузковій (Чехія, 51) - 3:6, 2:6.

Призовий фонд хардового турніру WTA Premier у Остраві становить 528 тис 500 дол.

Фото: tennis.com.