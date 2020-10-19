Стаховський програв Кларку на старті турніру АТР у Стамбулі

Український тенісист Сергій Стаховський невдало провів зустрічі стартового кола змагань АТР Challenger Tour у Стамбулі із призовим фондом 104 тис 160 дол.

Киянин (№192 ATP) у двох сетах програв Джею Кларку (189) з Великої Британії - 4:6, 0:6, передає Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 12 хвилин.

Виступить Сергій в Стамбулі і в парному розряді. Київський дует Стаховський/Денис Молчанов у першому раунді зустрінеться з четвертою сіяною парою Луїс Давід Мартінес (Венесуела)/Мігель Анхель Реєс-Варела (Мексика).

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В одиночній сітці турніру від України також заявлений Ілля Марченко (218), який 20 жовтня вийде на корт проти словака Мартіна Кліжана (168).

Змагання завершаться 25 жовтня.

Фото: tennisphoto.de.