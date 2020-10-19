У парній сітці турніру в Остраві зіграють Ястремська та сестри Кіченок
Даяна Ястремська та Олена Рибакіна з Казахстану 19 жовтня зіграють проти канадійки Габріели Дабровські та Луїзи Стефані з Бразилії, передає Укрінформ.
Також у понеділок Людмила Кіченок разом з китаянкою Чжан Шуай у першому колі зустрінеться із третіми сіяними Бетані Маттек-Сендс (США) і Барборою Стрицовою (Чехія).
20 жовтня українсько-румунська пара Надія Кіченок/Моніка Нікулеску протистоятиме німецько-румунському дуету Анна-Лена Фрідзам/Ралука Олару.
Як повідомлялося, в одиночному розряді зіграють проведні українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
Одеситка Ястремська (№29 WTA) у першому раунді зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді (№26).
Світоліна (№5 WTA) отримала перший номер посіву і пропускає стартове коло. Свій перший матч харків'янка проведе з володаркою wild card Крістіною Плішковою (Чехія, 68) або Марією Саккарі (Греція, 23).
Уродженка Луцька Катаріна Завацька (117) у першій грі кваліфікації цих змагань прогіграла поєдинок Марії Боузковій (Чехія, 51) - 3:6, 2:6
Призовий фонд хардового турніру WTA Premier в Остраві становить 528 тис 500 дол.
На фото: Даяна Ястремська/j48tennis.net.