Світоліна і Ястремська дізналися суперниць на турнірі WTA в Чехії

Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська 19 жовтня стартують в основній сітці турніру J&T Banka Ostrava Open у чеському місті Острава.

Світоліна (№5 WTA) отримала перший номер посіву і пропускає перше коло. Свій перший матч харків'янка проведе з володаркою wild card Крістіною Плішковою (Чехія, 68) або Марією Саккарі (Греція, 23), передає Укріфнорм.

Одеситка Даяна Ястремська (29) у першому раунді зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді (26).

Як повідомлялося, уродженка Луцька Катаріна Завацька (117) у першій грі кваліфікації цих змагань проведе поєдинок з чешкою ​​Марією Боузковою (51).

Призовий фонд хардового турніру WTA Premier у Остраві становить 528 тис 500 дол.

На фото: Еліна Світоліна/wtatennis.com.