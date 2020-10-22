Роналду через COVID-19 не зіграє в матчі проти «Барселони» з Мессі - ЗМІ

Центральний нападник футбольного клубу «Ювентус» здав ще один тест на коронавірус, який також виявився позитивним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє іспанська газета Marca.

Згідно протоколу УЄФА, футболіст повинен здати негативний тест за тиждень до гри в матчі Ліги чемпіонів.

Таким чином Роналду точно пропустить гру проти іспанської «Барселони» з Ліонелем Мессі, яка відбудеться наступної середи. Також португалець пропустить цієї неділі матч проти «Генуї» в італійському чемпіонату «Серія А».

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня у центрального нападника футбольного клубу «Ювентус» і капітана збірної Португалії Кріштіану Роналдупідтвердили коронавірус. Його доправили спеціальним медичним літаком до Італії.