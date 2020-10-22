Форвард "Динамо" Беседін: Луческу дав зрозуміти, що розраховує на мене

Футбольний нападник київського "Динамо" Артем Беседін прокоментував відновлення тренувань з командою після річної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

Гравець відзначив, що розмовляв про своє майбутнє з наставником команди Мірчею Луческу, повідомляє пресслужба киян.

"Тренуватися почав з понеділка. До цього працював індивідуально. Бажання працювати у мене величезне. Розумію, що багато пропустив, і треба добре готуватися до занять, відновлюватися після них. Нині почуваюся добре, і це найголовніше. Розмовляв з Мірчею Луческу. Він дав зрозуміти, що розраховує на мене. Для мене це найголовніше. Цих слів цілком достатньо. Залишається лише працювати", - заявив форвард "Динамо".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.