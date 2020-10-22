Юлія Гергес завершила тенісну кар'єру

45-та "ракетка" світу Юлія Гергес з Німеччини вирішила завершити виступи у професіональному тенісі.

Протягом кар'єри 31-річній Гергес вдалося виграти сім одиночних титулів WTA та п'ять у парному розряді, повідомляє BTU.

2018 року німецька тенісистка встановила особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 9-те місце. У парній класифікації Юлія піднімалася на 12-ту позицію (2016).

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Свій найкращий результат на турнірах Grand Slam Гергес показала 2018 року на Вїмблдоні, коли дійшла до півфіналу. У парному розряді Юлія тричі грала у півфіналі: на Australian Open (2015-2016) та Вімблдоні (2016). У 2014 році вона була фіналісткою "Ролан Гаррос" у міксті.

Фото: Getty Images.