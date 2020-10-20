Визначилася суперниця Світоліної на турнірі WTA в Остраві

Перша "ракетка" України і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна зустрінеться з гречанкою Марією Саккарі (№23 WTA) у другому раунді турніру WTA J&T Banka Ostrava Open у чеському місті Острава.

У першому колі Саккарі за 1 годину 21 хвилину обіграла Крістіну Плішкову з Чехії (68) - 6:3, 6:3, передає Укрінформ.

Поєдинок Світоліна - Саккарі відбудеться 21 жовтня, а сьогодні в одиночному розряді турніру стартує одеситка Даяна Ястремська (29). Її суперниця - американка Дженніфер Брейді (26).

У вівторок також зіграє українсько-румунський дует Надія Кіченок/Моніка Нікулеску, який протистоятиме німецько-румунської парі Анна-Лена Фрідзам/Ралука Олару.

Фото: j48tennis.net.