Світоліна залишилася п'ятою "ракеткою" світу в оновленому рейтингу WTA
Укрінформ
Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 19 жовтня.
В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, ніяких змін за минулий тиждень не відбулося, передає Укрінформ.
Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, за нею в першій п'ятірці розташувалися румунка Симона Халеп, японка Наомі Осака, американка Софія Кенін та українка Еліна Світоліна.
Другою "ракеткою" України залишається Даяна Ястремська - 29-та позиція. Катерина Козлова на 104-му місці, Марта Костюк - 113-та, Катаріна Завацька - 117-та, Леся Цуренко - 144-та, Ангеліна Калініна - 161-ша.
Цього тижня Світоліна і Ястремська зіграють на турнірі WTA серії Premier в Остраві (Чехія) з призовим фондом $528,5 тис.
Фото: wtatennis.com.