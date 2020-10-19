Світоліна залишилася п'ятою "ракеткою" світу в оновленому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 19 жовтня.

В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, ніяких змін за минулий тиждень не відбулося, передає Укрінформ.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, за нею в першій п'ятірці розташувалися румунка Симона Халеп, японка Наомі Осака, американка Софія Кенін та українка Еліна Світоліна.

Другою "ракеткою" України залишається Даяна Ястремська - 29-та позиція. Катерина Козлова на 104-му місці, Марта Костюк - 113-та, Катаріна Завацька - 117-та, Леся Цуренко - 144-та, Ангеліна Калініна - 161-ша.

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Цього тижня Світоліна і Ястремська зіграють на турнірі WTA серії Premier в Остраві (Чехія) з призовим фондом $528,5 тис.

Фото: wtatennis.com.