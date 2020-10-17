"Зоря" не втримала перемогу над "Колосом" у чемпіонаті України

Унічию 1:1 завершився у суботу матч 6-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги між футболістами луганської "Зорі" та ковалівського "Колоса".

М'ячі на "Славутич-Арені" у Запоріжжі забили: Владислав Кочергін (44-та хвилина) - у складі луганчан; Євген Селезньов (90+3, з пенальті) - у ковалівців, передає Укрінформ.

На 90+3 хвилині у "Зорі" вилучений Владлен Юрченко.

17 жовтня відбулися ще три поєдинки. Донецький "Шахтар" розгромив футбольний клуб "Львів" - 5:1.

Голи: Віктор Коваленко (4, 18), Маркос Антоніо (10), Дентінью (16) та Манор Соломон (50) - у донеччан; Шина (25) - у "Львова".

У паралельній грі на "Арена Львов" динамівці Києва обіграли "Рух" - 2:0. Відзначилися Карлос де Пена (30) та Жерсон Родрігес (90+1).

"Маріуполь" вирвав у гостях перемогу над "Минаєм" - 1:0. М'яч на 90+2 хвилині на полі стадіону "Авангард" в Ужгороді з пенальті забив Артем Бондаренко.

На неділю, 18 жовтня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою" (початок о 14.00; покаже "Футбол 1"), "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з "Олександрією" (17.00; "Футбол 1"), "Дніпра-1" з чернігівською "Десною" (19.30; "Уніан-ТБ").

Турнірне становище: "Динамо" - 14 очок (після 6-ти ігор), "Шахтар" - 12 (6), "Ворскла" - 11 (5), "Колос" - 10 (6), "Маріуполь" - 10 (6), "Десна" - 9 (5), "Олімпік" - 9 (5), "Зоря" - 6 (6), "Олександрія" - 6 (5),"Інгулець" - 4 (5), "Минай" - 4 (5), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).

Фото: zarya-lugansk.com.