Гол Зозулі допоміг «Альбасете» здобути перемогу

Перший гол українського нападника в сезоні.

В матчі 6-го туру другого іспанського дивізіону (Сегунди) «Альбасете» обіграв на своєму полі «Сабадель» 3:0, повідомляє Укрінформ.

Команда українського нападника Романа Зозулі – «Альбасете» здобула першу перемогу в сезоні. На своєму полі «Альбасете» обіграв «Сабадель» 3:0. Третій м’яч у господарів забив Зозуля, який реалізував пенальті. Це перший гол українця в сезоні.

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Після цієї перемоги «Альбасете» набрав 4 очки і залишив зону вильоту, піднявшись на 18-е місце.

Фото: AS