Де дивитися матчі шостого туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочнеться у суботу, 17 жовтня, поєдинком на стадіоні "Авангард" в Ужгороді.

Стартовий матч туру між "Минаєм" і "Маріуполем" о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться донецький "Шахтар" і ФК "Львів" (17.00; "Футбол 2"), львівський "Рух" і київське "Динамо" (17.00; "Футбол 1"), луганська "Зоря" і ковалівський "Колос" (19.30; "Уніан-ТБ").

На неділю, 18 жовтня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою" (14.00; "Футбол 1"), "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з "Олександрією" (17.00; "Футбол 1"), "Дніпра-1" з чернігівською "Десною" (19.30; "Уніан-ТБ").

Турнірне становище: "Динамо" - 11 очок (після 5-ти ігор), "Ворскла" - 11 (5), "Колос" - 10 (5), "Шахтар" - 9 (5), "Десна" - 9 (5), "Олімпік" - 9 (5), "Маріуполь" - 7 (5), "Олександрія" - 6 (5), "Зоря" - 5 (5), "Інгулець" - 4 (5), "Минай" - 4 (4), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).

Фото: football24.ua.