Канадський етап Гран-прі з фігурного катання відмінили через пандемію

Етап Гран-прі з фігурного катання Skate Canada нинішнього року не відбудеться через коронавірус.

Змагання, що мали пройти 30-31 жовтня в Оттаві, відмінили через коронавірус, повідомляє 14 жовтня офіційний сайт Гран-прі.

"2020 рік не схожий ні на один з попередніх. Ми зіткнулися із серйозними проблемами в організації змагань в умовах глобальної пандемії. Через постійні зміни вимог по всій країні і нещодавнього закриття на 28 днів "гарячих точок" Онтаріо (включаючи Оттаву) стало ясно, що провести цей турнір неможливо. Перший турнір Skate Canada International відбувся 1973 року в Калгарі. З того часу він проходив по всій країні 46 разів. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження історії Skate Canada в 2021 році", - сказала генеральний директор турніру Дебра Армстронг.

Фото: skatecanada.ca.