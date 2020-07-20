Юніорську серію Гран-прі з фігурного катання скасували через коронавІрус

Серія Гран-прі з фігурного катання серед юніорів сезону-2020/2021 через пандемію коронавірусу не відбудеться.

Таке рішення прийняв Міжнародний союз ковзанярів (ISU) після консультації з медичною комісією та робочою групою з проведення турніру, повідомляє пресслужба ISU.

Підкреслюється, що у світі обмежено авіасполучення, а деякі країни, зокрема Японія, відмовилися відправляти своїх фігуристів на змагання.

"Ми шкодуємо про скасування популярної юніорської серії, але це зроблено виключно в межах нашої політики щодо забезпечення безпеки спортсменів", - зазначається у повідомленні.

Разом з тим, якщо по ходу сезону ситуація з коронавірусом у світі стане сприятливою, і хто-небудь з країн-членів ISU захоче провести змагання серед юніорів, союз розгляне цей варіант і, можливо, підтримає заявку фінансово.

3 серпня рада ISU збереться, щоб обговорити проведення "дорослої" серії Гран-прі з фігурного катання та інших змагань сезону.

Юніорська серія Гран-прі мала проходити з початку вересня до середини жовтня.

Фото: isu.org.