Юніорську серію Гран-прі з фігурного катання скасували через коронавІрус
Таке рішення прийняв Міжнародний союз ковзанярів (ISU) після консультації з медичною комісією та робочою групою з проведення турніру, повідомляє пресслужба ISU.
Підкреслюється, що у світі обмежено авіасполучення, а деякі країни, зокрема Японія, відмовилися відправляти своїх фігуристів на змагання.
"Ми шкодуємо про скасування популярної юніорської серії, але це зроблено виключно в межах нашої політики щодо забезпечення безпеки спортсменів", - зазначається у повідомленні.
Разом з тим, якщо по ходу сезону ситуація з коронавірусом у світі стане сприятливою, і хто-небудь з країн-членів ISU захоче провести змагання серед юніорів, союз розгляне цей варіант і, можливо, підтримає заявку фінансово.
3 серпня рада ISU збереться, щоб обговорити проведення "дорослої" серії Гран-прі з фігурного катання та інших змагань сезону.
Юніорська серія Гран-прі мала проходити з початку вересня до середини жовтня.
Фото: isu.org.