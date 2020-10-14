Чісора: Усик може жонглювати, мій стиль - полювати та вбивати

Британський боксер суперважкої ваги Дерек Чісора не вражений навичками свого суперника Олександра Усика.

Разом з тим, Чісора визнає, що не зміг детально вивчити українця, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Нины я у відмінній фізичній формі, але зі спарингами виникли проблеми, оскыльки немає бійців, які б'ють та рухаються, як Усик. Абсолютно незрозуміло, що очікувати від цього хлопця на рингу. Проте, думаю, і йому буде непросто підібрати ключі до такого бійця, як Дерек Чісора. Я не зловживаю жонглюванням і тренуванням розуму, як він - це не мій стиль. Люблю полювати, стріляти та вбивати", - заявив Чісора.

31 жовтня в бою із Чісорою Усик захищатиме статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі. Поєдинок відбудеться у Лондоні.

Фото: klitschko-brothers.com.