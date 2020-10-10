Стало відомо, де пройде бій Усик - Чісора

Запланований на 31 жовтня боксерський поєдинок у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Дереком Чісорою відбудеться у Лондоні.

Бій українця та британця пройде на а "Вемблі Арені", яка здатна вмістити 12,5 тисячі глядачів, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Співпромоутер українця Едді Гірн заявив, що готується до проведення поєдинків без глядачів, але проситиме про допуск 1500-2000 осіб.

У бою проти Чісори українець захищатиме статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.

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Додамо, що Усик не боксував з жовтня минулого року, коли переміг американця Чазз Вїзерспуна у дебютному поєдинку в гевівейті.

Фото: klitschko-brothers.com.