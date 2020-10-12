Збірна Львівщини – переможець чемпіонату України з карате

У команди Львівщини 13 золотих медалей.

У Харкові завершився чемпіонат України з карате, збірна Львівщини виборола 13 золотих медалей і стала абсолютним чемпіоном змагань. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Загалом команда Львівщини виборола 13 золотих, 6 срібних та 10 бронзових медалей, таким чином ставши абсолютним чемпіоном у загальнокомандному заліку.

Серед дорослих «золото» змагань виборола Діана Шостак у ваговій категорії до 55 кг, Соломія Кміть у категорії до 50 кг, Галина Мельник у ваговій категорії до 68 кг. Серед чоловіків у ваговій категорії до 75 кг чемпіоном став Станіслав Горуна. Чемпіонами України серед спортсменів 16-17 років стала Валерія Андрєєва у ваговій категорії до 48 кг та Данило Кравчук у ваговій категорії до 76 кг.

У командному куміте представниці Львівщини Діана Шостак, Галина Мельник, Вікторія Ващишин, Катерина Крива вибороли перше місце. Також «золото» виборола команда чоловіків у складі Станіслава Горуни, Дениса Копитка, Олександра Злобіна, Тараса Герчука, Олександра Хахули, Романа Кмітя та Кирила Рябошапка.

Срібними призерами змагань стали Олег Оврас серед спортсменів 16-17 років у ваговій категорії до 61 кг. Олег Філіпович став віце-чемпіоном серед дорослих у ваговій категорії до 67 кг.

Бронзовими призерами змагань серед дорослих стали Денис Копитко у ваговій категорії до 67 кг та Олександр Злобін у категорії до 75 кг.

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Також у командному ката чоловіки Мар’ян Парадівський, Арсен Тарнавський, Назар Мазяр вибороли «золото». Катерина Крива стала віце-чемпіонкою у куміте до 50 кг.

За результатами чемпіонату України сформують склад збірних команд на 2021 рік. Команда Львівщини взяла участь у змаганнях за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Фото: loda.gov.ua