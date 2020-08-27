Добринська, Терлюга, Різатдінова і Цвєтов отримали іменні «зірки»

Нові герої на Площі зірок у Києві.

У Києві відбулося відкриття чотирьох нових зірок на «Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver. Зірки отримали – олімпійська чемпіонка, легкоатлетка Наталія Добринська, заслужений майстер спорту, каратистка Анжеліка Терлюга, олімпійський призер з художньої гімнастики Ганна Різатдінова та український легкоатлет, чемпіон світу, паралімпієць Ігор Цвєтов.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на церемонію зібралися кілька десятків глядачів. Володарям нових «зірок» вручили квіти, золоті зірки та подарунки від спонсорів. Слова привітання спортсменам висловили організатори заходу. «Важливо, щоб Олімпійські та Паралімпійські ігри відбулися. Здоров`я вам, щиро дякую за відданість та працю», – заявив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

У Києві відбулося відкриття чотирьох нових зірок на «Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

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Площа зірок – це спільне дітище Міністерства культури молоді та спорту України і партнерів. Ідею почали втілювати в життя в 2015 році. За цей період свою зірку на Площі за внесок в спортивне і культурне життя України в різні роки отримували Андрій Шевченко, Дар’я Білодід, Яна Клочкова та інші.