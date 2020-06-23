Чемпіонат світу з карате в Дубаї перенесений на 2021 рік

Чемпіонат світу з карате в Дубаї (ОАЕ), який мав пройти 17-22 листопада 2020 року, перенесений на рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє портал Inside The Games.

Рішення було прийнято на засіданні виконкому Всесвітньої федерації карате (WKF). Перенесення змагань стало підсумком інтенсивних консультацій з організаторами та місцевою владою ОАЕ.

"Це було непросте рішення, але подія такого масштабу, як наш чемпіонат світу, не могла пройти, як заплановано, без достатніх гарантій в силу поточних обставин", - зазначив президент WKF Антоніо Еспіноса. Також він додав, що подібне відбувається вперше за 50 років проведення чемпіонатів світу в даному виді єдиноборств.

Останній чемпіонат світу з карате проходив в Мадриді (Іспанія) в 2018 році.

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