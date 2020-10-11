Гідний футбол, прикрий результат

Команда Андрія Шевченка зазнала другої поразки в групі Ліги націй, поступившись в Києві німцям.

Збірна України програла Німеччині на заповненому на 30 відсотків НСК «Олімпійський» з рахунком 1:2. Попри прикру поразку нашої команди, є підстави для оптимізму. Кореспондент Укрінформ ділиться враженнями про те, як виглядала гра з трибун та побачив на власні очі справжнє повернення українських вболівальників на стадіон.

Синьо-жовтий бум вболівальників

Перед початком гри сподіватися на солідну підтримку трибун було складно. Поодинокі цятки де-не-де з’являлися на кріслах, але атмосфера була близька до нульової. Наші фани дали про себе знати перед самим початком зустрічі, після передматчевої розминки.

Заздалегідь спланована розсадка дала свої плоди: візуально стадіон був заповнений вщент. Зі стартовим свистком чаша «Олімпійського» загриміла.

Вболівальники розігрівалися по ходу зустрічі. Точкою неповернення став перший пропущений гол збірної України. Після цього фани увімкнулися по-справжньому. Майже 20 тисяч вболівальників створили неперевершену атмосферу футбольного свята.

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Німців не стримали попри усі геройства Бущана

Сьогодні ми протистояли одній з найкращих збірних світу. Як наслідок, наша команда відмовилася від своєї манери гри і діяла від суперника. В хід пішов нетиповий вихід з оборони через довгий пас. На поле вийшов очікуваний склад гравців в умовах ковіду і план на гру виконав. З самого початку ми показали, що гостей не боїмося.

Одразу варто відмітити колективний пресинг та підстраховувку українців. Ми діяли компактно і по можливості перекривали проблемні зони. Гол пропустили логічний: високий клас суперника зіграв.

Персонально варто відзначити Малиновського (навіть не через гол). Він виконав колосальний об’єм роботи і був змушений протистояти маестро Тоні Кроосу.

Головним героєм матчу по праву можна вважати Георгія Бущана. Так, був «привоз» з його боку, але загалом він показав дуже солідну гру. Голкіпер щонайменше в чотирьох моментах врятував нас від пропущеного гола.

Під кінець зустрічі ми пішли вперед: вплинув забитий м’яч. Удари Малиновського, Яремчука та Шапаренка не досягнули цілі. Дещо нахабно, але з таким суперником ніяк інакше.

На Іспанію без Малиновського

«По-перше, хочу подякувати уболівальникам за підтримку, ми дуже щасливі, що вони повернулися на стадіон. Ліга націй – це підготовка до відбору на чемпіонат Світу та фінальної частини Євро», – зазначив головний тренер збірної України.

«В нас не вистачає глибини лави запасних. Якщо випадають гравці в Німеччині, Іспанії, то вони можуть легко довикликати когось, у нас з цим проблемно. Попри дискваліфікацію Малиновського, в нас в розпорядженні є гравці, які зможуть зіграти в центрі поля» – додав коуч українців.

Віталій Ткачук, Київ