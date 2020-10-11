Я задоволений, гравці повністю виконали установку – Шевченко

За словами головного тренера збірної, перед Іспанією він не планує нікого додатково викликати в збірну.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко задоволений грою команди в матчі Ліги націй з Німеччиною (1:2), повідомляє Укрінформ.

«Самий позитивний момент - глядачі повернулися на стадіон. Нам дуже приємно, що дали можливість глядачам повернутися. Головне, щоб це було за всіма законами. Нам було важливо, що глядачі підтримували нас.

По грі. Мені дуже приємна реакція хлопців. 1:7 в матчі з Францією - це багато, незважаючи на всі складнощі, з якими ми зіткнулися. Ми багато говорили на цю тему з хлопцями. Я задоволений правильною реакцією. Гравці повністю виконали установку.

Ми змінили трохи модель нашої гри. Граючи з такими командами, ми повинні пристосовуватися. Тим більше у нас зараз немає кращого складу. Багатьох хлопців можна навіть назвати дебютантами на такому рівні в офіційних зустрічах. Всі вони себе проявили дуже добре.

Тест на ковід ми однозначно будемо проходити, такі правила. Команда проходить тести після матчу перед наступним. Ми не плануємо поки нікого додатково викликати. Ця обойма, яка є, її зараз найголовніше відновити. Два таких матчі - ми віддали багато сил. Лавка у нас маленька зовсім.

Ми завжди підтримуємо гравців, які помиляються. Ніхто не застрахований. Ми підтримали Бущана. Він дуже добре впорався після цієї помилки, навпаки ще додав. Чудові сейви. Це футбол - всі помиляються.

У нас був зовсім інший план на гру, ми його готували за 1 день. Хлопці молодці, у нас всього було два тренування. Це не просто. В цьому і є складність роботи тренерів національних команд. Я задоволений, що хлопці прислухалися до того напрямку, який ми просили, щоб вони зіграли.

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Зараз подивимося, як відновляться хлопці. У Коваленка невелика судома була. У нас є в запасі ще кілька хлопців, які можуть зіграти на цій позиції. Подивимося, як Сидорчук себе буде почувати. Будемо балансувати і визначатися», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України програла Німеччині (1:2) в матчі Ліги націй.