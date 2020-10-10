Сидорчук і Караваєв зіграють проти Німеччини – Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів телеканалу «Футбол» про вибір стартового складу на матч Ліги націй проти Німеччини. Наставник зазначив, що Сергій Сидорчук та Олександр Караваєв зіграють в сьогоднішньому поєдинку.
«До нас не додалась та кількість гравців з «Шахтаря», на яку ми розраховували. Додалося менше. У нас дуже складний матч з Німеччиною, ми будемо готуватися. Для нас важливо зіграти психологічно стійко, фізично ми повинні віддати багато сил. Це відіграє велику роль.
Відкрите тренування національної збірної України з футболу в столиці / Фото: Павло Багмут. Укрінформ
У мене немає можливості робити глобальну ротацію, є обойма футболістів. Я дав відпочити гравцям на окремих позиціях. Сидорчук провів дуже багато матчів, Караваєв теж – вони однозначно завтра будуть виходити на поле. По інших – подивимося, хто в якому стані перебуває. Будемо вирішувати після тренування в день матчу», - сказав Шевченко.
Сидорчук та Караваєв не грали в контрольному поєдинку проти Франції (1:7). Вони весь поєдинок провели на лаві запасних.
Матч Україна - Німеччина відбудеться 10 жовтня в Києві. Початок - о 21:45.