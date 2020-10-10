Сидорчук і Караваєв зіграють проти Німеччини – Шевченко

Після матчу з Францією до збірної приєдналися гравці «Шахтаря» - Валерій Бондар, Марлос і Віктор Коваленко та воротар «Ворскли» Дмитро Різник.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів телеканалу «Футбол» про вибір стартового складу на матч Ліги націй проти Німеччини. Наставник зазначив, що Сергій Сидорчук та Олександр Караваєв зіграють в сьогоднішньому поєдинку.

«До нас не додалась та кількість гравців з «Шахтаря», на яку ми розраховували. Додалося менше. У нас дуже складний матч з Німеччиною, ми будемо готуватися. Для нас важливо зіграти психологічно стійко, фізично ми повинні віддати багато сил. Це відіграє велику роль.

Відкрите тренування національної збірної України з футболу в столиці / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

У мене немає можливості робити глобальну ротацію, є обойма футболістів. Я дав відпочити гравцям на окремих позиціях. Сидорчук провів дуже багато матчів, Караваєв теж – вони однозначно завтра будуть виходити на поле. По інших – подивимося, хто в якому стані перебуває. Будемо вирішувати після тренування в день матчу», - сказав Шевченко.

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Сидорчук та Караваєв не грали в контрольному поєдинку проти Франції (1:7). Вони весь поєдинок провели на лаві запасних.

Матч Україна - Німеччина відбудеться 10 жовтня в Києві. Початок - о 21:45.