Збірна України сьогодні зійдеться з німцями в Лізі націй УЄФА

Національна збірна України з футболу в суботу, 10 жовтня, проведе третій поєдинок групового етапу Ліги націй УЄФА, в якому в Києві зустрінеться з командою Німеччини.

Гру Україна - Німеччина, яка пройде на НСК "Олімпійський", покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок поєдинку о 21.45.

Українсько-німецьке протистояння обслуговуватиме бригада арбітрів з Ізраїлю, яку очолює 39-річний Орель Грінфельд.

У паралельному матчі групи 4 Ліги А в Мадриді зійдуться Іспанія та Швейцарія.

Нагадаємо, в стартовому поєдинку другого розіграшу Ліги націй УЄФА підопічні Андрія Шевченка здолали у Львові Швейцарію (2:1), але три дні потому програли в Іспанії (0:4).

Німеччина в свою чергу обидва вересневих матчі завершила внічию з однаковим рахунком 1:1. Команда Йоахіма Льова поділила очки вдома з іспанцями і на виїзді зі швейцарцями.

Турнірне становище після двох турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.

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У шести матчах проти німців Україна жодного разу не перемагала, при цьому всі попередні зустрічі команд у Києві завершилися внічию: 0:0 (1997 - відбір чемпіонату світу-1998), 1:1 (2001 - відбір чемпіонату світу-2002) і 3:3 (2011 - товариський поєдинок перед Євро-2012).

Востаннє команди зустрічалися у фінальній стадії чемпіонату Європи-2016 у Франції. У матчі першого туру групового етапу в Ліллі Німеччина перемогла 2:0.

Відзначимо, що Україна не програє вдома вже десять матчів поспіль (9 перемог при 1 нічиїй).

Фото: football24.ua.