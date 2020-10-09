Румунський тренер Андоне: Белуце стане основним футболістом "Динамо"

Відомий румунський тренер Йоан Андоне прокоментував перехід свого співвітчизника хавбека Тудора Белуце з англійської "Брайтона" до київського "Динамо" на правах оренди.

Андоне упевнений, що Белуце стане основним гравцем "Динамо", а український клуб викупить його контракт, повідомляє Telekom Sport.

"Мене здивувало, що Белуце не грав в Англії. Я знаю його сильні сторони. Йому не дали можливості зіграти. Чому - не знаю. Переконаний, що Белуце добре гратиме в "Динамо", а київський клуб підпише з ним повноцінний контракт" , - сказав Андоне.

21-річний футболіст другу частину минулого сезону провів в оренді у нідерландському клубі "Ден Гаг" (4 матчі), а також виступав у складі румунської команди "Вііторул" (2 голи та 1 гольовий пас у 62-х зустрічах). За національну збірну Румунії хавбек встиг провести 7 матчів.

На фото: Тудор Белуце/Getty Images.