Український воротар Лунін потрапив до заявки "Реала" на Лігу чемпіонів

Найтитулованіший футбольний клуб Європи мадридський "Реал" сформував заявку для участі у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

У списку з 35-ти гравців іспанської команди є й 21-річний український голкіпер Андрій Лунін, повідомляє офіціальний сайт УЄФА.

Заявка "Реала":

воротарі - Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Дієго Альтубе, Луїс Лопес;

захисники - Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо, Марсело, Альваро Одріосола, Ферлан Менді, Віктор Чуст, Мігель Гутьєррес Ортега, Серхіо Сантос;

півзахисники - Тоні Кроос, Лука Модрич, Каземіро, Федеріко Вальверде, Мартін Едегор, Іско, Марвін Парк, Серхіо Аррібас, Антоніо Бланко, Карлос Гонсалес;

нападники - Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсіо, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуніор Вінісіус, Маріано Діас, Родріго, Уго Дуро, Хуан Латаса.

Як повідомлялося, в Лізі чемпіонів "Реал" виступить у групі з донецьким "Шахтарем", міланським "Інтером" та менхенгладбахською "Боруссією".

Фото: Getty Images.