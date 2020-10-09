Сьогодні українська "молодіжка" зіграє з румунами у відборі на футбольне Євро-2021

В Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" у п'ятницю, 9 жовтня, молодіжна збірна України з футболу (гравці до 21-го року) проведе черговий матч у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2021 (U-21), в якому "синьо-жовті" зустрінуться зі своїми румунськими однолітками.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), підопічні Руслана Ротаня спробують узяти в румунів реванш за розгромну поразку в першому колі (0:3). Тільки перемога, й бажано з великим рахунком, залишить українцям хоч і невеликі, але шанси на вихід із групи, передає Укрінформ.

На цьому поєдинку зможуть бути присутніми глядачі. Виходячи з місткості арени, на трибуни зможе потрапити близько 1 500 уболівальників (30%).

Початок матчу о 18.30.

В інших матчах 8-ї відбіркової групи Мальта зіграє з Данією, а Північна Ірландія зійдеться з Фінляндією.

Турнірне становище: Данія - 19 очок (після 7-ми ігор), Румунія - 16 (7), Україна - 7 (6), Фінляндія - 7 (7), Північна Ірландія - 6 (7), Мальта - 1 (6).

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, що зайняли другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться матчі групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.

Фото: facebook.com/ffukraine.