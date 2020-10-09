«Динамо» розпочало продаж квитків на матч з «Ювентусом»

УЄФА дозволив заповнювати стадіони на 30%.

«Динамо» 9 жовтня почне продаж квитків на матч з «Ювентусом» в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

З 11:00 квитки стануть доступні на сайті Esport.in.ua. Вартість квитків від 150 до 7000 гривень.

Кожен бажаючий зможе купити не більше чотирьох квитків. При покупці необхідно надати свої паспортні дані.

На стадіоні будуть діяти суворі карантинні правила: температурний скринінг (не вище 37,2 градуса), наявність маски і дистанція в 1,5 метра між глядачами.

«Динамо» прийматиме «Ювентус» 20 жовтня. Початок матчу - о 19:55.

Як повідомляв Укрінформ, двома іншими суперниками киян по групі стали «Барселона» і «Ференцварош».