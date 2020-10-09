«Динамо» розпочало продаж квитків на матч з «Ювентусом»

«Динамо» розпочало продаж квитків на матч з «Ювентусом»

Укрінформ
УЄФА дозволив заповнювати стадіони на 30%.

«Динамо» 9 жовтня почне продаж квитків на матч з «Ювентусом» в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

З 11:00 квитки стануть доступні на сайті Esport.in.ua. Вартість квитків від 150 до 7000 гривень.

Кожен бажаючий зможе купити не більше чотирьох квитків. При покупці необхідно надати свої паспортні дані.

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На стадіоні будуть діяти суворі карантинні правила: температурний скринінг (не вище 37,2 градуса), наявність маски і дистанція в 1,5 метра між глядачами.

«Динамо» прийматиме «Ювентус» 20 жовтня. Початок матчу - о 19:55.

Як повідомляв Укрінформ, двома іншими суперниками киян по групі стали «Барселона» і «Ференцварош».

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