Нападник Супряга підписав новий контракт з «Динамо»

Цього нападника хотів підписати клуб Серії А – «Болонья».

Форвард «Динамо» Владислав Супряга підписав новий контракт з київським клубом, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Нова угода з 20-річним українцем розрахована до 2025 року. Попередній контракт закінчувався б влітку 2023-го.

Нападник – вихованець «Дніпра». У київський клуб перейшов з «Дніпра-1» влітку 2018 року. У дебютному сезоні провів 10 матчів за першу команду. Влітку 2019 на правах оренди повернувся в «Дніпро-1». З початку цього сезону знову грає за «Динамо».

За цей час забив 3 голи і зробив 6 гольових передач в 18 матчах за «Динамо», в тому числі 3 забиті м'ячі і 3 результативних паси в 8 зустрічах поточного сезону.

Як повідомляє Укрінформ, «Динамо» продовжило контракти з Миколою Шапаренком, Віталієм Миколенком, Денисом Поповим, Олександром Тимчиком та Олександром Сиротою.