Суперліга: «Хімік», «Харківські Соколи» і «Київ-Баскет» здобули перемоги
Укрінформ
В Україні розпочався баскетбольний чемпіонат.
В першому турі нового сезону української баскетбольної Суперліги перемоги здобули «Хімік», «Харківські Соколи» і «Київ-Баскет», повідомляє Укрінформ.
8 жовтня відбулися три матчі першого туру: «Тернопіль» - «Хімік» - 64:80, «Харківські Соколи» - «Черкаські Мавпи» - 70:69, «Київ-Баскет» - «Одеса» - 74:54.
Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня в стартовому матчі нового сезону української баскетбольної Суперліги «Запоріжжя» обіграло на виїзді «Прометей» (Камянське) – 78:69.
Фото: Укрінформ