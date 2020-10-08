Іга Свентек виборюватиме титул у фіналі "Ролан Гаррос"

Польська теннісісіка Іга Свентек (№53 WTA) здобула у четвер право виступити у фіналі Відкритого чемпіонату Франції із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

У півфіналі Іга переграла аргентинку з українським корінням Надію Подороську (131) - 6:2, 6:1, передає Укрінформ.

Зустріч у Парижі тривала годину 12 хвилин.

Друга півфіналістка визначиться сьогодні у протистоянні Софія Кенін (США, 6) - Петра Квітова (Чехія, 11).

Як повідомлялося, перша "ракетка" Украини Еліна Світоліна зупинилася на "Ролан Гаррос"-2020 в 1/4 фіналу, програвши Подороській (2:6, 4:6).

Фото: wtatennis.com.