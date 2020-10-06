"Динамо" заявило Гармаша і Клейтона на сезон футбольного чемпіонату України

Київське "Динамо" заявило хавбека Дениса Гармаша і бразильського нападника Клейтона на нинішній сезон чемпіонату України з футболу.

Як інформує офіційний сайт Української Прем'єр-ліги (УПЛ), після повернення з оренди з Туреччини Денис Гармаш не потрапляв до заявки команди на офіційні матчі, проводячи лише тренування з "біло-синіми", передає Укрінформ.

Стосовно Клейтона, то бразилець прибув у розташування "Динамо" ще в серпні і до цих пір перебував у клубі на перегляді. Новина про його підписання на даний момент поки відсутня.

Transfermarkt оцінює Клейтона, здатного зіграти на будь-якій позиції в нападі, в 650 тис євро. Але "Динамо" він дістанеться безкоштовно, оскільки останній клуб - бразильський "Атлетико Мінейро" - Клейтон залишив після закінчення контракту як вільний агент.

На фото: Денис Гармаш (ФК "Динамо").