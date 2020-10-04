7 жовтня на НТБ «Динамо» (Київ) стартує 6-й Кубок Героїв АТО

За результатами відбірного етапу 6-го сезону чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО визначилися 24 кращі команди.

Фінальна частина змагань на КУБОК ГЕРОЇВ АТО 2020 стартує з 09:30 7-го жовтня в Києві на НТБ «Динамо» (Київ) у Кончі Заспі. 24 найкращі команди Всеукраїнської Футбольної Ліги учасників АТО сезону 2020 року розподілені на шість груп по чотири команди в кожній. Команди, які зайняли перші та другі місця у своїх групах регіональних дивізіонів ЗАХІД, СХІД, ПІВНІЧ, ПІВДЕНЬ, ЦЕНТР та КИЇВ розмістилися в групах фінальної частини чемпіонату сіяними.

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ГРУПА А

1. ФК "МИРОТВОРЕЦЬ" м. Київ та Київська область (перше місце в дивізіоні Київ);

2. ФК "АВІАТОР" ЗСУ м. Новий Калинів Львівська область (друге місце в дивізіоні Захід);

3. ФК "ТЕМП" ЗСУ м. Шепетівка Хмельницька область (третє місце в дивізіоні Центр);

4. ФК "МИКОЛАЇВ АТО" збірна УБД ЗСУ та НПУ м. Миколаїв (дивізіон Південь).

ГРУПА В

1. ФК "ДонОВК" ветерани АТО/ООС ЗСУ+НПУ+СБУ м. Маріуполь Донецька область (перше місце в дивізіоні Схід);

2. ФК "ПРИКОРДОННИК" ДПСУ м. Могилів-Подільський Вінницька область (друге місце в дивізіоні Центр);

3. ФК "ТЕРНОПІЛЬ АТО" СБУ+НПУ м. Тернопіль (третє місце в дивізіоні Захід);

4. ФК "27 БРИГАДА" НГУ м. Київ (четверте місце в дивізіоні Київ).

ГРУПА С

1. ФК "ЯГУАР" НГУ м. Калинівка Вінницька область (перше місце в дивізіоні Центр);

2. ФК "SB-TEAM" ЦУ СБУ м. Київ (дивізіон Київ, діючий володар Кубка Героїв АТО 2019);

3. ФК "ГЕПАРД" НГУ м. Запоріжжя (третє місце в дивізіоні Схід);

4. ФК "ДИНАМО АТО" ЗСУ м. Києва та Чернігівська область (четверте місце в дивізіоні Північ).

ГРУПА D

1. ФК "УРАГАН" ЗСУ м. Суми (перше місце в дивізіоні Північ);

2. ФК "ВІКТОРІЯ" НГУ м. Миколаїв (друге місце в дивізіоні Південь);

3. ФК "ПРИКОРДОННИК" ДПСУ м. Київ (третє місце в дивізіоні Київ);

4. ФК "ПОДІЛЛЯ" НГУ м. Вінниця (четверте місце в дивізіоні Центр).

ГРУПА Е

1. ФК "ВОЛИНЬ АТО" ветерани АТО/ООС Волинської області м. Луцьк (перше місце в дивізіоні Захід);

2. ФК "СХІД" НГУ м. Харків (друге місце в дивізіоні Схід);

3. ФК "ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ПОЛК" ЗСУ м. Київ (третє місце в дивізіоні Північ);

4. ФК "ПІВДЕНЬ" ЗСУ м. Одеса (дивізіон Південь).

ГРУПА F

1. ФК "ВОЗНЕСЕНСЬК АТО" НГУ+ЗСУ м. Вознесенськ Миколаївська область (перше місце в дивізіоні Південь).

2. ФК "КАЛІБР" НГУ м. Шостка Сумська область (друге місце в дивізіоні Північ);

3. ФК "РЯТУВАЛЬНИК" ДСНСУ м. Маріуполь Донецька область (третє місце в дивізіоні Схід);

4. ФК "ЗВЯГЕЛЬ АТО" ЗСУ м. Новоград-Волинський (четверте місце в дивізіоні Захід).

Графік проведення фінальної частини чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО.

06 жовтня о 09:30 загальні збори 24 найкращих команд Ліги учасників АТО в прес-центрі «Динамо» (Київ) на стадіоні імені Валерія Лобановського, вул. Грушевського, 3.

07 жовтня о 09:30 НТБ «Динамо» Конча-Заспа - відкриття фінальної частини чемпіонату на КУБОК ГЕРОЇВ АТО 2020; 10.30-21.00 - матчі першого туру групового етапу НТБ «Динамо».

08 жовтня 08:30 – 15:00 матчі другого туру групового етапу НТБ «Динамо».

09 жовтня 08:30 – 15:00 матчі третього туру групового етапу НТБ «Динамо».

11 жовтня 09:00 – 13:00 матчі 1/4 фіналу НТБ «Динамо».

12 жовтня 10:00-14:00 півфінали на КУБОК ГЕРОЇВ АТО 2020 НТБ «Динамо» (манеж).

14 жовтня 09:00 Молебен вшанування пам'яті всіх загиблих за Україну біля Михайлівського собору; 12.00-13.30 матч за третє місце; 14.00-15.30 ФІНАЛ; 16.00 Урочиста церемонія нагородження учасників та переможців 6-го сезону Чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО 2020 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

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Організатором та засновником цього чемпіонату вже шостий рік поспіль є Федерація Футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!» та за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Національної поліції України, Української асоціації футболу, Футбольного клубу «Динамо» (Київ).

Варто зазначити, що Всеукраїнська Футбольна Ліга учасників АТО – це єдиний в Україні чемпіонат з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій – захисників України. Чемпіонат офіційно внесений в Єдиний календар фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік.

Цього року у чемпіонаті беруть участь рекордна кількість 96 команд сектора безпеки та оборони України і ветеранів АТО(ООС), а це близько трьох тисяч учасників бойових дій – захисників України.

Всеукраїнська Футбольна Ліга учасників АТО – це постійно діюча та наймасштабніша в Україні з 2015 року програма психологічної і спортивно-оздоровчої реабілітації учасників бойових дій, яка складається із шести регіональних дивізіонів.