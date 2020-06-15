Стартував чемпіонат України з футболу серед команд Ліги учасників АТО

В цьому році в чемпіонаті виступатимуть 96 команд учасників бойових дій.

У всіх дивізіонах по Україні відбулось відкриття групового етапу вже 6-го сезону чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО 2020, повідомляє Укрінформ.

В цьому році в чемпіонаті виступатимуть 96 команд учасників бойових дій. Вони гратимуть щотижня з 13 червня по 4 жовтня в сорока двох містах України, а це більше 750 матчів за сезон великого футболу та спортивної реабілітації для близько 3000 захисників України.

По чотири кращих команди з шести дивізіонів та загалом 24 кращі команди із 96 учасників групового етапу чемпіонату вийдуть до фінальної частини на Кубок Героїв АТО. Вирішальні матчі відбудуться 5-14 жовтня в місті Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. У фіналі розіграють головний трофей сезону КУБОК ГЕРОЇВ АТО до дня захисника України 14 жовтня.

Організатором та засновником цього чемпіонату вже шостий рік поспіль є Федерація Футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!» та за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Національної поліції України, Української асоціації футболу, Футбольного клубу «Динамо» (Київ).

Варто зазначити, що Всеукраїнська Футбольна Ліга учасників АТО – це єдиний в Україні чемпіонат з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій – захисників України. Чемпіонат офіційно внесений в Єдиний календар фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік.

Всеукраїнська Футбольна Ліга Учасників АТО – це постійно діюча та наймасштабніша в Україні з 2015 року програма психологічної і спортивно-оздоровчої реабілітації учасників бойових дій, яка складається із шести регіональних дивізіонів:

«ЗАХІД» - Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівнеська, Тернопільська, Житомирська (частково), Закарпатьська та Чернівецька області;

«ЦЕНТР» - Хмельницька, Вінницька, Житомирська (частково) та Черкаська області;

«ПІВДЕНЬ» — Одеська, Херсонська, Миколаївська, АРК Крим та Кіровоградська області;

«СХІД» — Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська та Полтавська області;

«ПІВНІЧ» — Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська області;

«КИЇВ» - м. Київ

Додаткова інформація на офіційних сайтах Федерації Футболу учасників АТО football.ukrazom.org та Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!»

Фото: football.ukrazom.org