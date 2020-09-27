Завершився груповий етап футбольної Ліги учасників АТО

Фінальні змагання на Кубок Героїв АТО відбудуться традиційно з 6 по 14 жовтня на спортивній базі ФК "Динамо" (Київ) та стадіоні "ДИНАМО" імені Валерія Лобановського.

У всіх дивізіонах по Україні відбулись закриття групового етапу вже 6-го сезону чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО 2020.

26 вересня в місті Маріуполь визначилися переможці 6-го сезону чемпіонату України з футболу Ліги учасників АТО дивізіону «Схід». Останні чотири путівки до фінальної частини чемпіонату в місті Києві 06-14 жовтня вибороли: об'єднана футбольна команда Донецького гарнізону - ФК "ДонОВК" ЗСУ (м. Маріуполь), збірна футбольна команда Східного територіального управління Національної гвардії України - ФК "СХІД" НГУ (м. Харків), збірна футбольна команда Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області - ФК "Рятувальник" (м. Маріуполь) та футбольна команда 9-го полку оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України - ФК "Гепард" НГУ (м. Запоріжжя).

Традиційно з 2015 року від Маріуполя та Харкова до Луцька та Львова, від Києва та Чернігова до Херсона та Одеси, 96 команд учасників бойових дій, щотижня з 6 червня по 14 жовтня в сорока двох містах України, більше 750 матчів за сезон великого футболу та спортивної реабілітації для близько 3000 захисників України. Перед кожним матчем Ліги учасників АТО повага і вітання один одному тричі СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! та обов'язкова пам'ять хвилиною мовчання за всіма загиблими в російсько-українській війні, безкомпромісна боротьба на полі та дружні відносини після закінчення матчів - це ті принципи та постулати, які є непорушними цього особливого для всіх захисників України чемпіонату. Однією організацією, в одному чемпіонаті об'єднанні футболом представники практично всіх силових структур та відомств сектора безпеки та оборони України, що є дійсно важливим та унікальним явищем у зміцненні обороноздатності України, в ці важкі часи сьогодення для нашого народу, нашої нації!

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Головний трофей сезону — Кубок Героїв АТО. Він є перехідним і кожен переможець сезону володіє ним протягом одного року, до наступного сезону. Назва команди-переможця вигравіювана на Кубкові. Таким чином вписуються імена наших героїв в історію футболу Ліги учасників АТО.

По чотири кращих команди з шести дивізіонів та загалом 24 кращі команди із 96 учасників групового етапу чемпіонату вийдуть до фінальної частини на Кубок Героїв АТО 06-14 жовтня в місті Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Де буде традиційно розіграний головний трофей сезону КУБОК ГЕРОЇВ АТО до дня захисника України 14 жовтня.

Організатором та засновником цього Чемпіонату вже шостий рік поспіль є Федерація Футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!» та за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Національної поліції України, Української асоціації футболу, Футбольного клубу «Динамо» (Київ).

Варто зазначити, що Всеукраїнська Футбольна Ліга учасників АТО — це єдиний в Україні Чемпіонат з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій — захисників України. Чемпіонат офіційно внесений в Єдиний календар фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік.

Цього року у Чемпіонаті беруть участь рекордна кількість 96 команд сектора безпеки та оборони України і ветеранів АТО(ООС), а це близько трьох тисяч учасників бойових дій — захисників України.

Всеукраїнська Футбольна Ліга Учасників АТО — це постійно діюча та наймасштабніша в Україні з 2015 року програма психологічної і спортивно-оздоровчої реабілітації учасників бойових дій, яка складається із шести регіональних дивізіонів.