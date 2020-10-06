ФК "Зоря" підписав контракти з двома форвардами

Нападники Сергій Гринь та Аллах'яр Саядманеш стали футболістами луганської "Зорі".

26-річний українець Гринь підписав контракт на два з половиною роки, повідомляє пресслужба "Зорі".

Останнім клубом гравця був данський "Вайле". Раніше форвард виступав у чемпіонаті України.

19-річний іранець Саядманеш перейшов до "Зорі" на правах оренди з турецького клубу "Фенербахче". До цього він перебував в оренді в іншій турецькій команді - "Існатбулспор".

Орендна угода футболіста збірної Ірану розрахована на півтора року.

На фото: Аллах'яр Саядманеш/haberler.com.