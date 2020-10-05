Гуцуляк став кращим футболістом 5 туру Прем'єр-ліги України

Українська футбольна Прем’єр-ліга визначила у понеділок кращого футболіста 5-го туру чемпіонату країни.

Як повідомляє пресслужба УПЛ, ним став півзахисник чернігівської "Десни" Олексій Гуцуляк, передає Укрінформ.

У матчі з донецьким "Шахтарем" (2:2) хавбек зробив дві результативні передачі.

Гуцуляк випередив у голосуванні свого одноклубника Андрія Тотовицького, а також Шахаба ("Олімпік") та Сергія Булецу ("Дніпро-1").

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До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, та інші футбольні спеціалісти.

Фото: https://upl.ua.