Малиновський допоміг «Аталанті» розгромити «Кальярі»

Команда українського півзахисника вийшла в лідери Серії А.

В матчі 3-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» розгромила на своєму полі «Кальярі» 5:2, повідомляє Укрінформ.

У складі «Аталанти» м’ячі забивали: Мюріель, Гомес, Пашалич, Сапата, Ламмерс. Руслан Малиновський вийшов на поле на 65-й хвилині, замінивши Гомеса.

«Аталанта» здобула третю перемогу поспіль на старті сезону, набрала 9 очок і вийшла в лідери чемпіонату. Наздогнати команду Малиновського можуть «Наполі», «Інтер», «Мілан» та «Верона».

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