Пас Малиновського допоміг «Аталанті» розгромити «Лаціо»

Український півзахисник вперше в сезоні вийшов у стартовому складі.

В перенесеному матчі першого туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» розгромила «Лаціо» 4:1, повідомляє Укрінформ.

«Аталанта» виграла перший тайм 3:0. М’ячі забили Робін Госенс, Ганс Хатебур і Алехандро Гомес. Феліпе Кайседо відіграв один м'яч на старті другого тайму, але незабаром Гомес оформив дубль. Гольовий пас йому віддав український півзахисник Руслан Малиновський, який вперше в цьому сезоні вийшов в основі «Аталанти».

«Аталанта» здобула другу перемогу, набрала 6 очок і посідає друге місце в чемпіонаті. По 6 очок після 2-х турів також набрали «Наполі», «Інтер», «Мілан», «Верона».