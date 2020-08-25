Український хавбек Малиновський досяг ціни 21 млн євро - Transfermarkt

Портал Transfermarkt оновив ринкові вартості футболістів чемпіонату Італії.

Український півзахисник клубу "Аталанта" (Бергамо) Руслан Малиновський подорожчав на 10 млн євро у порівнянні з 8 квітня 2020 року. Тепер його вартість становить 21 млн замість колишніх 11-ти, повідомляє Transfermarkt.

Малиновський вийшов на друге місце у рейтингу найдорожчих українських гравців. Перший - Олександр Зінченко з англійського клубу "Манчестер Сіті" (24 млн євро).

Найдорожчим футболістом чемпіонату Італії є бельгієць Ромелу Лукаку (85 млн євро). Другим йде аргентинець Пауло Дибала (80 млн). Третє-четверте місця посідають ще один представник Аргентини Лаутаро Мартінес та нідерландець Маттейс де Лігт (по 70 млн).

Фото: transfermarkt.com.