Український хавбек Малиновський досяг ціни 21 млн євро - Transfermarkt

Український хавбек Малиновський досяг ціни 21 млн євро - Transfermarkt

Укрінформ
Портал Transfermarkt оновив ринкові вартості футболістів чемпіонату Італії.

Український півзахисник клубу  "Аталанта" (Бергамо) Руслан Малиновський подорожчав на 10 млн євро у порівнянні з 8 квітня 2020 року. Тепер його вартість становить 21 млн замість колишніх 11-ти, повідомляє Transfermarkt

Малиновський вийшов на друге місце у рейтингу найдорожчих українських гравців. Перший - Олександр Зінченко з англійського клубу "Манчестер Сіті" (24 млн євро).

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Найдорожчим футболістом чемпіонату Італії є бельгієць Ромелу Лукаку (85 млн євро). Другим йде аргентинець Пауло Дибала (80 млн). Третє-четверте місця посідають  ще один представник Аргентини Лаутаро Мартінес та нідерландець Маттейс де Лігт (по 70 млн).

Фото: transfermarkt.com.

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