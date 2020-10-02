Де дивитися матчі п'ятого туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 5-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочнеться у суботу, 3 жовтня, поєдинком на "Дніпро-Арені".

Стартовий матч туру між "Дніпром-1" і полтавською "Ворсклою" о 14.00 покаже телеканал "Уніан-ТБ", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться львівський "Рух" і ФК "Львів" (17.00; "Футбол 2"), "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області та закарпатський "Минай" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 4 жовтня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" з "Олександрією" (14.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "Футбол 1"), київського "Динамо" з луганською "Зорею" (17.00; "2+2"), ковалівського "Колоса" з "Маріуполем" (19.30; Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 10 очок (після 4-х ігор), "Ворскла" - 10 (4), "Шахтар" - 8 (4), "Десна" - 8 (4), "Колос" - 7 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (4), "Олімпік" - 6 (4), "Зоря" - 4 (4), "Інгулець" - 3 (4), "Минай" - 3 (3), "Рух" - 1 (4), "Дніпро-1" - 1 (4), "Львів" - 0 (3).