«Шахтар» оцінив суперників в ЛЧ: у всіх є шанси

Футболісти «Шахтаря» зібралися у PM HALL, щоб дізнатися суперників у Лізі чемпіонів.

Сьогодні в PM HALL відбувся перегляд жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів - найпрестижнішого клубного змагання Європи. Щорічно ця подія привертає увагу уболівальників не менше фіналу турніру.

При цьому результати жеребкування однаково цікаві як фанатам, так і футболістам. Не виняток і гравці «Шахтаря», який в цьому сезоні буде грати на стадії групового етапу вже в 15-й раз. За традицією основний склад команди, на чолі з головним тренером Луїшом Каштру, зібрався разом, що подивитися трансляцію жеребкування, яка відбулася за підтримки титульного партнера «Шахтаря» бренду Parimatch.

Перед жеребкуванням футболісти жваво обговорювали, кого б вони хотіли отримати у свою групу. Практично всі сходилися на тому, що їм було б цікаво зіграти з кимось із грандів: «Ліверпулем», «Ювентусом», «Баварією» або «Реалом».

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У підсумку «Шахтарю» випало грати якраз з «Реалом», який частіше за всіх вигравав Лігу чемпіонів. З третього кошика попався добре знайомий українській команді «Інтер», з яким «гірники» зустрічалися в півфіналі Ліги Європи в серпні цього року. А з четвертого кошика «Шахтарю» дісталася «Боруссія» Мьонхенгладбах.

Судячи з реакції футболістів, жереб їх цілком влаштовув. Кожного з суперників гравці зустрічали посмішкою і палаючими очима. Тому, за настрій «Шахтаря» напередодні старту євросезону можна не хвилюватися. Додамо, що перший тур відбудеться вже 20-21 жовтня.

«Мені приємно, що ми продовжили традицію і футболісти «Шахтаря» знову зібралися у PM HALL, щоб подивитися жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Чемпіон України опинився в квартеті з гідними опонентами, з якими буде цікаво грати. Це буде яскравий євросезон для «Шахтаря» і Parimatch разом з клубом зробить все, щоб він став особливим для команди та її фанатів. Спільно із «Шахтарем» ми запланували активності, які зроблять цей євросезон ще цікавішим», - представник Parimatch Вадим Місюра.

«Це Ліга чемпіонів - тут не буває легко. Нам дісталися сильні суперники і необхідно показати найвищий рівень своєї гри, щоб пройти далі у плей-офф. Дехто може сказати, що нам дісталася група смерті, але я впевнений, що легко не буде нікому і всі мають шанси поборотися за путівку у стикові матчі», - головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

«Дуже хвилююче було дивитися жеребкування на такому заході разом з командою. Може, ззовні я був спокійним, але всередині вирували емоції, я буквально відчував, як сильно б'ється моє сердце. Результатом я задоволений, завжди хочеться грати з топами, такі матчі найцікавіші», - форвард «Шахтаря» Жуніор Мораєс.