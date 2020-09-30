Parimatch - офіційний беттінг партнер La Liga в Україні

Сторони підписали угоду на два роки з можливістю продовження на рік.

30 вересня в Мадриді компанія Parimatch підписала партнерську угоду з La Liga і стала офіційним беттінг партнером футбольного чемпіонату Іспанії в Україні на два роки, повідомляє Укрінформ.

Іспанська сторона надасть майданчики для розміщення бренду Parimatch на всіх заходах організованих La Liga. Відповідно до місцевих законів, реклама Parimatch буде відображатися на 3D-килимах під час трансляції матчів, а маркетингові матеріали будуть використані на виїзних матчах «Реалу», «Барселони» і «Атлетіко».

В рамках партнерства Parimatch отримає доступ на використання логотипів, емблем, торговельних марок La Liga і права на фото 7 діючих гравців для створення маркетингових матеріалів. Також дві легенди La Liga братимуть участь в PR акціях і телевізійних рекламних кампаніях Parimatch для трансляцій на території України. В майбутньому La Liga надасть квитки на матчі, які Parimatch використає в якості призів і заохочень своїх гравців.

«La Liga - одна з найпопулярніших футбольних ліг в світі, там грають безліч зірок і тому ця співпраця є для Parimatch стратегічною. Ми багато уваги приділяємо комунікації з уболівальниками, як і La Liga. В цьому наше партнерство просто ідеальне», - зазначив представник Parimatch Вадим Місюра.

«Міцні регіональні партнерські угоди - це ключ до побудови більш тісних зв'язків з нашими фанатами і розширенню глобальної присутності La Liga. Parimatch розділяє наші амбіції щодо створення розваг світового рівня і є ідеальним партнером для розвитку цього підходу», - розповів директор по бізнесу, маркетингу та міжнародного розвитку La Liga Оскар Мейо.

Офіційна прес-конференція про підписання угоди між LaLiga і Parimatch пройде 15 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2018 року Parimatch став офіційним беттінговим партнером UFC в Європі, на Близькому Сході та в Африці, а також має ряд угод про партнерство в футболі та в зростаючому секторі кіберспорту.