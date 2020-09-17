Parimatch оголошує про партнерство з «Ювентусом»

На початку жовтня Parimatch і «Ювентус» проведуть спільну онлайн прес-конференцію, на якій розкажуть про умови партнерства.

17 вересня 2020 року глобальна технологічна і беттінгова компанія Parimatch оголошує про нове стратегічне партнерство з легендарною футбольною командою «Ювентус».

Партнерство з «Ювентусом», одним з найбільших клубів світу, відкриває для Parimatch нову визначну дату, яка дозволить бренду ще більше розширити свій міжнародний профіль, охопивши мільйони фанатів по всьому світу. Parimatch і «Ювентус» будуть тісно співпрацювати в рамках цієї угоди, як два бренди, які прагнуть створити безпрецедентні розважальні програми для своїх клієнтів.

На початку жовтня Parimatch і «Ювентус» проведуть спільну онлайн прес-конференцію, на якій розкажуть про умови партнерства. Також в планах залучити на прес-конференцію особливого гостя – зірку клубу.

«І Parimatch, і «Ювентус» прагнуть стати абсолютними чемпіонами у своїх напрямках, забезпечуючи мільйони вболівальників по всьому світу високоякісними видами розваг. Я з нетерпінням чекаю можливості розповісти вам більше разом з Джорджіо Річчі та, можливо, з одним або двома спеціальними гостями під час нашої онлайн прес-конференції в жовтні», - сказав СЕО Parimatch Сергій Портнов.

«Ювентус» і Parimatch єдині у своєму прагненні до пошуку нових технологічних рішень. Починаючи з першого матчу, ми побачимо прояв бренду на іноземному телебаченні за допомогою останнього цифрового оверлею, який буде встановлений на світлодіодну систему Allianz Stadium. Наша співпраця орієнтована на глобальний масштаб, але виключно за межами Італії та Південно-Східної Азії. Ми підтримуємо шлях міжнародного зростання партнера, посилюючи взаємним бажанням взаємодію з все більш широкою аудиторією», - додав керівник відділу глобального партнерства та корпоративних доходів «Ювентуса» Джорджіо Річчі.

Parimatch вибирає партнерів, схожих за духом, щоб залучати та розважати клієнтів, як старих, так і нових. Так в липні 2018 року Parimatch став офіційним беттінговим партнером для UFC в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), пізніше в сім'ю амбасадорів бренду Parimatch увійшли легенди світового спорту Конор Макгрегор і Майк Тайсон, що втілюють сміливість бренду. А сьогодні – це «Ювентус».

Як повідомляв Укрінформ, Parimatch є однією з найпопулярніших букмекерських компаній в регіоні Східної Європи.